Цена на газ в Европе превысила $420 за 1 тыс. куб. м

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цены на газ в Европе превысили $420 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 14:40 мск стоимость газа превысила $430 за тыс. куб. м, однако затем несколько снизилась, и на 15:05 газ стоил $422 за тысячу кубометров.