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Группировка «Запад» продолжила наступательные действия на купянском направлении — МО РФ

16:32 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штурмовые отряды российской группировки войск «Запад» продолжили вести наступательные действия на купянском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжали ведение наступательных действий на широком фронте в своих зонах ответственности, улучшив тактическое положение», — заявил Конашенков.

По его словам, за сутки удалось отразить шесть атак и контратак подразделений 14-й, 32-й, 41-й и 67-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Новоселовского в ЛНР и урочища Маньковка в Харьковской области.

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