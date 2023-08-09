Путин учредил почетное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ»
17:00 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ».
«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю установить почетное звание „Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации“, — говорится в тексте опубликованного на официальном портале правовой информации документа. Им же правительству России поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, который вступает в силу со дня подписания.
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