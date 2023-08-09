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Путин учредил почетное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ»

17:00 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ».

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю установить почетное звание „Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации“, — говорится в тексте опубликованного на официальном портале правовой информации документа. Им же правительству России поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, который вступает в силу со дня подписания.

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