Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превышал 98 рублей
17:12 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превышал 98 руб. впервые с 25 марта 2022 года, свидетельствуют данные валютных торгов.
По данным на 16:31 мск, доллар рос на 0,95%, до 98,03 руб.
К 16:35 мск доллар немного замедлил рост — до 97,97 руб. (+0,9%). В то же время евро прибавляет 1,16%, поднимаясь до 107,7 руб., юань растет на 1%, до 13,553 руб.
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