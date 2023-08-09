Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превышал 98 рублей

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превышал 98 руб. впервые с 25 марта 2022 года, свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным на 16:31 мск, доллар рос на 0,95%, до 98,03 руб.

К 16:35 мск доллар немного замедлил рост — до 97,97 руб. (+0,9%). В то же время евро прибавляет 1,16%, поднимаясь до 107,7 руб., юань растет на 1%, до 13,553 руб.