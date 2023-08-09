В Польше задумались о полном прекращении ж/д сообщения с Белоруссией
18:20 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отвечая на вопрос Польского агентства печати о том, что Польша подразумевает под объявленной ранее потенциальной полной изоляцией Белоруссии, представитель МВД указал, что речь идет об одновременном закрытии границы Польшей и Литвой, а также Латвией. «Если Белоруссия позволит себе слишком много, если эти провокации будут становиться все более и более навязчивыми, то мы должны реагировать вместе, и, надеюсь, Латвия тоже присоединится к этому, потому что литовцы должны разговаривать с ними по этому поводу, чтобы полностью изолировать Белоруссию», — сказал Вонсик.
По его словам, речь идет и о закрытии железнодорожных переездов. «Мы знаем, что большая часть торговли, в том числе польской, идет туда. Китайская торговля тоже идет туда. Я думаю, что китайцам придется послать [президенту Белоруссии Александру] Лукашенко правильный сигнал, чтобы он не предпринимал действий, которые им навредят», — подчеркнул Вонсик.
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