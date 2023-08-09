Работник Федерального ведомства вооружений ФРГ арестован по подозрению в шпионаже в пользу РФ
18:40 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как говорится в заявлении, ордер на арест был выдан 27 июля 2023 года, а 9 августа сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ задержали мужчину и обыскали его квартиру и рабочее место. Подозреваемый Томас Х. является сотрудником Федерального ведомства вооружений, информационных технологий и применения Бундесвера, которое занимается в том числе закупками военной продукции для ВС ФРГ.
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