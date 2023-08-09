0
0
168
НОВОСТИ

Работник Федерального ведомства вооружений ФРГ арестован по подозрению в шпионаже в пользу РФ

18:40 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданин Германии задержан в городе Кобленце (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на западе ФРГ по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщила Генпрокуратура ФРГ.

Как говорится в заявлении, ордер на арест был выдан 27 июля 2023 года, а 9 августа сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ задержали мужчину и обыскали его квартиру и рабочее место. Подозреваемый Томас Х. является сотрудником Федерального ведомства вооружений, информационных технологий и применения Бундесвера, которое занимается в том числе закупками военной продукции для ВС ФРГ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:13 09.08.2023
Спрос на наличные вызвал отток 0,4 трлн руб из банков РФ
0
109
18:20 09.08.2023
В Польше задумались о полном прекращении ж/д сообщения с Белоруссией
0
205
17:40 09.08.2023
Мятежники в Нигере обвинили Францию в нарушении воздушного пространства страны
0
228
17:26 09.08.2023
Завершена реконструкция жилого дома на Трубной улице в Москве
0
233
17:12 09.08.2023
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превышал 98 рублей
0
240
17:00 09.08.2023
Путин учредил почетное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ»
0
259
16:32 09.08.2023
Группировка «Запад» продолжила наступательные действия на купянском направлении — МО РФ
0
321
16:12 09.08.2023
Цена на газ в Европе превысила $420 за 1 тыс. куб. м
0
331
16:00 09.08.2023
В Нигере задержан сын не признавшей власть мятежников посла во Франции
0
322
15:32 09.08.2023
Иран начал испытания сверхзвуковой крылатой ракеты
0
370

Возврат к списку