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Спрос на наличные вызвал отток 0,4 трлн руб из банков РФ

19:13 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спрос на наличные деньги в июле привел к оттоку из российских банков 0,4 трлн рублей, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России.

«Спрос на наличные деньги в июле привел к оттоку из банков 0,4 трлн рублей. Банк России учитывает динамику наличных денег при определении параметров своих основных аукционов с банками», — указали в ЦБ.

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