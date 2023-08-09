Спрос на наличные вызвал отток 0,4 трлн руб из банков РФ
19:13 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Спрос на наличные деньги в июле привел к оттоку из банков 0,4 трлн рублей. Банк России учитывает динамику наличных денег при определении параметров своих основных аукционов с банками», — указали в ЦБ.
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