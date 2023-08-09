На стихийных бедствиях страховые компании с начала года потеряли уже 50 млрд долл - FT

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери страховых компаний от природных стихийных бедствий превысили $50 млрд в первой половине 2023 года, что стало самым высоким показателем за этот период с 2011-го. Такие данные швейцарской перестраховочной компании Swiss Re приводит газета Financial Times.

«Влияние изменения климата уже может быть заметно по ряду угроз, таких как аномальная жара, засухи, наводнения и экстремальные выпадения осадков», — приводит издание слова главного экономиста Swiss Re Жерома Жан Хегели.



Как говорится в статье, общий объем мировых экономических потерь, если учитывать те случаи, когда страховые компании не задействовались, составил за первые полгода $120 млрд, пишет Financial Times. Большая доля ущерба пришлась на землетрясения в Турции и Сирии в феврале этого года.