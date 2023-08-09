На стихийных бедствиях страховые компании с начала года потеряли уже 50 млрд долл - FT
20:00 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Влияние изменения климата уже может быть заметно по ряду угроз, таких как аномальная жара, засухи, наводнения и экстремальные выпадения осадков», — приводит издание слова главного экономиста Swiss Re Жерома Жан Хегели.
Как говорится в статье, общий объем мировых экономических потерь, если учитывать те случаи, когда страховые компании не задействовались, составил за первые полгода $120 млрд, пишет Financial Times. Большая доля ущерба пришлась на землетрясения в Турции и Сирии в феврале этого года.
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