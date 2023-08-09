После взрыва на заводе в Сергиевом Посаде восемь человек еще числятся без вести пропавшими
21:07 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На данный момент 60 пострадавших, пока восемь человек числятся без вести пропавшими, идет разбор завалов, погибших не найдено, одна женщина скончалась в реанимации РБ», — написал он в своем телеграм-канале.
Взрыв произошел в Сергиевом Посаде на складе с пиротехникой компании «Пиро-росс», который, как сообщили на Загорском оптико-механическом заводе, прилегает к территории предприятия, но не входит в нее. Взрывной волной на двух улицах в жилых домах и соцучреждениях выбиты стекла.
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