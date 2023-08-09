0
0
2
НОВОСТИ

После взрыва на заводе в Сергиевом Посаде восемь человек еще числятся без вести пропавшими

21:07 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде увеличилось до 60 человек. Восемь человек числятся пропавшими без вести, сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов.

«На данный момент 60 пострадавших, пока восемь человек числятся без вести пропавшими, идет разбор завалов, погибших не найдено, одна женщина скончалась в реанимации РБ», — написал он в своем телеграм-канале.

Взрыв произошел в Сергиевом Посаде на складе с пиротехникой компании «Пиро-росс», который, как сообщили на Загорском оптико-механическом заводе, прилегает к территории предприятия, но не входит в нее. Взрывной волной на двух улицах в жилых домах и соцучреждениях выбиты стекла.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 09.08.2023
На стихийных бедствиях страховые компании с начала года потеряли уже 50 млрд долл - FT
0
161
19:13 09.08.2023
Спрос на наличные вызвал отток 0,4 трлн руб из банков РФ
0
232
18:40 09.08.2023
Работник Федерального ведомства вооружений ФРГ арестован по подозрению в шпионаже в пользу РФ
0
270
18:20 09.08.2023
В Польше задумались о полном прекращении ж/д сообщения с Белоруссией
0
302
17:40 09.08.2023
Мятежники в Нигере обвинили Францию в нарушении воздушного пространства страны
0
299
17:26 09.08.2023
Завершена реконструкция жилого дома на Трубной улице в Москве
0
307
17:12 09.08.2023
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превышал 98 рублей
0
303
17:00 09.08.2023
Путин учредил почетное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ»
0
328
16:32 09.08.2023
Группировка «Запад» продолжила наступательные действия на купянском направлении — МО РФ
0
396
16:12 09.08.2023
Цена на газ в Европе превысила $420 за 1 тыс. куб. м
0
393

Возврат к списку