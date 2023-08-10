0
0
120
НОВОСТИ

Белый дом принял решение ограничить инвестиции США в технологические отрасли Китая

23:15 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден подписал исполнительный указ, предусматривающий ограничения американских инвестиций в технологическую отрасль Китая, включая разработку в стране полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта. Об этом говорится в заявлении, распространенном Минфином США.

Как следует из документа, «Байден подписал указ по реагированию на угрозу национальной безопасности США со стороны вызывающих опасения государств, пытающихся разработать и использовать секретные или передовые технологии и продукцию, которые играют ключевую роль с точки зрения потенциала для разведывательной деятельности, слежки или средств в киберпространстве».


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:07 09.08.2023
После взрыва на заводе в Сергиевом Посаде восемь человек еще числятся без вести пропавшими
0
278
20:00 09.08.2023
На стихийных бедствиях страховые компании с начала года потеряли уже 50 млрд долл - FT
0
316
19:13 09.08.2023
Спрос на наличные вызвал отток 0,4 трлн руб из банков РФ
0
377
18:40 09.08.2023
Работник Федерального ведомства вооружений ФРГ арестован по подозрению в шпионаже в пользу РФ
0
404
18:20 09.08.2023
В Польше задумались о полном прекращении ж/д сообщения с Белоруссией
0
431
17:40 09.08.2023
Мятежники в Нигере обвинили Францию в нарушении воздушного пространства страны
0
415
17:26 09.08.2023
Завершена реконструкция жилого дома на Трубной улице в Москве
0
429
17:12 09.08.2023
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превышал 98 рублей
0
418
17:00 09.08.2023
Путин учредил почетное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ»
0
436
16:32 09.08.2023
Группировка «Запад» продолжила наступательные действия на купянском направлении — МО РФ
0
515

Возврат к списку