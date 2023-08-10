Белый дом принял решение ограничить инвестиции США в технологические отрасли Китая

23:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден подписал исполнительный указ, предусматривающий ограничения американских инвестиций в технологическую отрасль Китая, включая разработку в стране полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта. Об этом говорится в заявлении, распространенном Минфином США.

Как следует из документа, «Байден подписал указ по реагированию на угрозу национальной безопасности США со стороны вызывающих опасения государств, пытающихся разработать и использовать секретные или передовые технологии и продукцию, которые играют ключевую роль с точки зрения потенциала для разведывательной деятельности, слежки или средств в киберпространстве».