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НОВОСТИ

Из-за тайфуна «Канун» в Южной Корее эвакуировали 10 тыс. человек

07:20 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Республики Корея по всей стране заблаговременно эвакуировали порядка 10 тыс. человек из-за тайфуна «Канун», который достиг юга Корейского полуострова. Об этом сообщил телеканал KBS со ссылкой на центральный штаб по мерам безопасности и противодействию катастрофам.

Число эвакуированных приводится по состоянию на 06:00 по местному времени (00:00 мск). В 09:20 (03:20 мск) тайфун достиг южной части Корейского полуострова. Как ожидается, он пройдет по всей его территории с юга на север. Метеорологическая служба Республики Корея отметила, что это первый тайфун с подобной траекторией движения с начала наблюдений в 1951 году.

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