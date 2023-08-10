Кандидаты в президенты Эквадора остановили избирательные кампании после убийства соперника

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре кандидата в президенты Эквадора объявили в среду о приостановке избирательных кампаний в связи с убийством их соперника Фернандо Вильявисенсио.



«Я призываю каждого отодвинуть на второй план предвыборную деятельность и на время приостановить кампанию, чтобы вместе сесть и обсудить будущее страны и вместе принять решения», — сказал кандидат от коалиции «Давайте действовать» Отто Соннехольснер в видеообращении, которое было опубликовано на его странице в соцсети X («икс», ранее Twitter).



