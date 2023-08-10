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НОВОСТИ

Киев отчитался перед США об использовании кассетных боеприпасов

07:40 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев передал Пентагону первый доклад об использовании поставленных Соединенными Штатами кассетных боеприпасов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя украинских властей.

Доклад, как утверждает киевский чиновник, содержит информацию о числе использованных кассетных снарядов и данные о пораженных целях. Конкретные цифры, содержащиеся в документе, он называть не стал.

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