Киев отчитался перед США об использовании кассетных боеприпасов
07:40 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доклад, как утверждает киевский чиновник, содержит информацию о числе использованных кассетных снарядов и данные о пораженных целях. Конкретные цифры, содержащиеся в документе, он называть не стал.
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