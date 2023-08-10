Над Калужской и Московской областями, Севастополем пресечены попытки атак БПЛА
09:00 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО пресекли попытку Киева атаковать объекты РФ беспилотниками, летящими в направлении Москвы и Севастополя. Об этом заявили в Минобороны России.
«Сегодня ночью над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА — прим. ТАСС)», — заявили в ведомстве.
Там уточнили, что два беспилотника, которые летели в направлении Москвы, уничтожены средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского округа Московской области. «Вблизи города Севастополь дежурными средствами ПВО были поражены два БПЛА, еще 9 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и не достигнув цели потерпели крушение в акватории Черного моря. В результате пресеченных террористических атак пострадавших и разрушений нет», — подчеркнули в министерстве.
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