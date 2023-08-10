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Космонавты завершили выход в открытый космос, продлившийся более 6 часов

09:20 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, который также является спецкором ТАСС на МКС, завершили выход в открытый космос, следует из трансляции Роскосмоса.

В ходе внекорабельной деятельности (ВКД) космонавты смонтировали на модуле «Рассвет» дополнительные экраны микрометеороидной защиты на места, которые освободились после переноса на многоцелевой лабораторный модуль «Наука» радиатора-теплообменника и шлюзовой камеры. Прокопьев и Петелин также установили на руку-манипулятор ERA переносное рабочее место и протестировали транспортировку космонавта на этом рабочем месте. Манипулятором с борта станции управлял их коллега Андрей Федяев.

Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос в 17:45 мск в среду. Космонавты справились с задачами ВКД быстрее, чем изначально планировалось, и провели за пределами станции 6 часов 35 минут.

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