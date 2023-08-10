Эрдоган сменил большинство губернаторов в Турции

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернаторы 57 провинций Турции из 81 сменены по распоряжению президента Тайипа Эрдогана. Соответствующий указ главы республики опубликован в правительственном вестнике «Ресми газете».

Причины перестановок, которые не затронули Анкару и Стамбул, не называются. Оппозиционные СМИ обращают внимание на тот факт, что решение было принято после состоявшихся на этой неделе заседаний правительства и Совета национальной безопасности Турции.

2 августа по указу Эрдогана были сменены главы управлений безопасности 52 турецких провинций. Власти тогда тоже не прокомментировали причины замены большинства глав полицейских управлений.