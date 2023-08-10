В России выросла доля просроченных микрозаймов
10:05 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В июне 2023 года доля займов в микрофинансовых организациях с просрочкой свыше 90 дней достигла 46,4% от общего количества выданных ссуд, следует из статистики «Скоринг Бюро», которую изучил РБК.
В предыдущем обзоре от апреля 2023 года доля «плохих» микрозаймов составляла 39,2%. В мае показатель находился на уровне 43,05%. Таким образом, в мае—июне произошел самый заметный прирост доли просрочки на балансах микрофинансовых организаций (МФО) с начала 2020 года.
НОВОСТИ
- 11:05 10.08.2023
- ВСУ после кратковременного пребывания с потерями отступили из Урожайного
- 11:00 10.08.2023
- Более 110 строений повреждено в результате взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде
- 10:32 10.08.2023
- Фильм «Барби» запрещен в Кувейте за несоответствие традиционным ценностям
- 10:20 10.08.2023
- Жители перуанской деревни попросили защитить их от "инопланетян"
- 10:00 10.08.2023
- Китайские компании в срочном порядке закупают чипы в США - FT
- 09:32 10.08.2023
- Эрдоган сменил большинство губернаторов в Турции
- 09:25 10.08.2023
- Собянин сообщил об уничтожении двух летевших в направлении Москвы беспилотников
- 09:20 10.08.2023
- Космонавты завершили выход в открытый космос, продлившийся более 6 часов
- 09:05 10.08.2023
- В Ровенской области Украины горит нефтебаза
- 09:00 10.08.2023
- Над Калужской и Московской областями, Севастополем пресечены попытки атак БПЛА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать