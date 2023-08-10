В России выросла доля просроченных микрозаймов

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В июне 2023 года доля займов в микрофинансовых организациях с просрочкой свыше 90 дней достигла 46,4% от общего количества выданных ссуд, следует из статистики «Скоринг Бюро», которую изучил РБК.

В предыдущем обзоре от апреля 2023 года доля «плохих» микрозаймов составляла 39,2%. В мае показатель находился на уровне 43,05%. Таким образом, в мае—июне произошел самый заметный прирост доли просрочки на балансах микрофинансовых организаций (МФО) с начала 2020 года.