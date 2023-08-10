Жители перуанской деревни попросили защитить их от "инопланетян"
10:20 10.08.2023 Источник: Газета.Ru
Жители деревни в Перу к северо-востоку от столицы страны Лимы в течение месяца жалуются на нападение «инопланетян». Об этом сообщает телеканал Al Rojo Vivo.
Отмечается, что представители племени Икиту подали заявление в полицию. Они жалуются на нападения «двухметровых существ», у которых желтые глаза и большие головы.
Местные жители призвали развернуть вооруженные силы в местах, где происходят нападения. Они добавили, что странные существа неуязвимы для огнестрельного оружия и исчезают по собственному желанию. Кроме того, один из таких «инопланетян» напал на девочку и расцарапал ей шею. Газета.Ru
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