Фильм «Барби» запрещен в Кувейте за несоответствие традиционным ценностям
10:32 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Кувейта запретили показ комедии «Барби» и фильма ужасов «Поговори со мной» за несоответствие моральным нормам и распространение идей, противоречащих традиционным ценностям. Об этом сообщило в среду вечером информационное агентство КУНА.
Как заявил заместитель министра информации и культуры Кувейта Лафи ас-Субеи, до запрета власти попросили удалить из картин некоторые сцены, которые поощряют непристойное поведение или искажают доминирующие в обществе ценности.
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