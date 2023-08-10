Фильм «Барби» запрещен в Кувейте за несоответствие традиционным ценностям

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Кувейта запретили показ комедии «Барби» и фильма ужасов «Поговори со мной» за несоответствие моральным нормам и распространение идей, противоречащих традиционным ценностям. Об этом сообщило в среду вечером информационное агентство КУНА.

Как заявил заместитель министра информации и культуры Кувейта Лафи ас-Субеи, до запрета власти попросили удалить из картин некоторые сцены, которые поощряют непристойное поведение или искажают доминирующие в обществе ценности.