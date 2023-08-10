Собянин сообщил об уничтожении двух летевших в направлении Москвы беспилотников

09:25

Рано утром, примерно в 4:00, средствами противовоздушной обороны (ПВО) были ликвидированы два ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые летели в сторону Москвы. По словам мэра столицы Сергея Собянина, один беспилотник был сбит в Калужской области, другой в районе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).

Напомним, это уже не первая попытка атаковать Москву беспилотниками. 9 августа беспилотных летательных аппарата были сбиты на подлете к мегаполису. По словам Собянина, один был ликвидирован в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.

Также, как уже сообщала «Независимая газета», 30 июля и 1 августа в результате попадания БПЛА были повреждены фасады в башне «Москва-Сити». А 24 июля беспилотники упали на нежилые здания на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева – тогда представители Минобороны РФ сообщили, что дроны были подавлены системами радиоэлектронной борьбы.