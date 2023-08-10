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НОВОСТИ

Более 110 строений повреждено в результате взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде

11:00 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв в Сергиевом Посаде повредил более 110 строений, большинство из которых жилые дома. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«В результате взрыва повреждено почти 100 жилых домов, включая частные. Также повреждения получили социальные и административные здания, в общей сложности 111 строений», — сказал собеседник агентства.

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