ВСУ после кратковременного пребывания с потерями отступили из Урожайного
11:05 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) при поддержке бронетехники зашли в северную часть Урожайного в Донецкой Народной Республики (ДНР), однако с потерями после удара российской артиллерии и авиации отступили из населенного пункта. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил врио главы региона Денис Пушилин.
«В какой-то этап противник даже смог закрепиться в северной части Урожайного. Причем, что характерно, использовались в данном случае сводные штурмовые подразделения, состоящие из представителей трех-четырех бригад вооруженных формирований Украины, — сказал Пушилин. — В данном случае была задействована и бронетехника, но как только противник закрепился в северной части Урожайного, были нанесены соответствующие артиллерийские удары, задействована авиация. Противник понес потери, техника там же осталась стоять, противник отступил на ранее занимаемые позиции».
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