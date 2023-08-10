Польша доведет численность армии на границе с Белоруссией до 10 тысяч
11:20 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Польши намерены разместить на польско-белорусской границе 10 тыс. военнослужащих. Об этом заявил в интервью Польскому радио министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.
«На границе будет около 10 тыс. солдат — 4 тыс. будут непосредственно поддерживать погранохрану, 6 тыс. будет в регионе», — сказал он.
По словам Блащака, польская армия активно развивается и вооружается современным оборудованием. «В течение двух лет у нас будет сильнейшая армия в Европе», — указал он, подчеркнув, что численность польских вооруженных сил уже составляет 170 тыс. военнослужащих.
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