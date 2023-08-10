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Цена нефти Brent на ICE превысила $88 за баррель

11:32 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE поднялась выше $88 за баррель впервые с 27 января 2023 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:21 мск, цена Brent росла на 0,63% — до $88,06 за баррель.

К 10:28 мск Brent торговалась на уровне $88,08 (+0,65%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре рос на 0,71% — до $84,88 за баррель.

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