Цена нефти Brent на ICE превысила $88 за баррель
11:32 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE поднялась выше $88 за баррель впервые с 27 января 2023 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 10:21 мск, цена Brent росла на 0,63% — до $88,06 за баррель.
К 10:28 мск Brent торговалась на уровне $88,08 (+0,65%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре рос на 0,71% — до $84,88 за баррель.
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