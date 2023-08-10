ОАЭ тайно поставляют оружие суданскому спецназу — WSJ
12:00 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ОАЭ осуществляют тайные поставки вооружений и боеприпасов силам быстрого реагирования (СБР, спецназ) Судана. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal.
По ее информации, 2 июня сотрудники аэропорта столицы Уганды обнаружили в грузовом отсеке самолета из ОАЭ «десятки зеленых пластиковых контейнеров, наполненных боеприпасами, винтовками» вместо заявленной гуманитарной помощи (продуктов питания и медикаментов). По словам источников издания из числа должностных лиц, груз предназначался для СБР, возглавляемых Мухаммедом Хамданом Дагало.
Собеседники газеты отметили, что подобные действия Абу-Даби могут вызвать трения в отношениях с Вашингтоном. Близкие к администрации президента США Джо Байдена источники сообщили изданию, что американские власти осведомлены о поставках оружия ОАЭ в Судан. «Мы очень обеспокоены сообщениями о поддержке извне любой стороны конфликта», — заявил газете представитель Госдепартамента, добавив, что Соединенные Штаты «продолжают координировать свои действия с ОАЭ и другими партнерами, добиваясь прекращения военных действий и обеспечения гуманитарного доступа в Судан».
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