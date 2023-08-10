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Реакторную установку четвертого блока ЗАЭС переведут в состояние «холодный останов»

12:32 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реакторная установка четвертого блока Запорожской АЭС будет переведена в состояние «холодный останов» после выявления неисправности трубы парогенератора. Об этом сообщается в телеграм-канал станции.

«В процессе эксплуатации четвертого блока Запорожской АЭС персоналом станции выявлены признаки неплотности трубной части парогенератора № 3. Для надежного прохождения осенне-зимнего периода и поддержания исправного состояния оборудования было принято решение перевести реакторную установку блока № 4 в состояние „холодный останов“, — говорится в сообщении.

«Холодный останов» — это состояние ядерного реактора, при котором он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды и не генерирует электроэнергию.

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