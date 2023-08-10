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От Клещеевки в результате боев уже «практически ничего не осталось» — Пушилин

12:20 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Клещеевка вся перерыта от снарядов, в результате боев за нее от населенного пункта «практически ничего не осталось», заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«От Клещеевки уже практически ничего не осталось, там все перерыто от снарядов, как от наших, так и от [ударов] противника», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

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