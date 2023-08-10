Папа Римский и президент ОАЭ пытаются организовать встречу Путина и Зеленского - СМИ
12:05 10.08.2023
Папа Франциск участвует в организации встречи Зеленского и Путина, утверждает ливанское издание lorientlejour.
По сообщениям журналистов, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян при посредничестве папы Римского намерен организовать встречу президентов России и Украины на конференции ООН по климату, которая состоится в ноябре-декабре 2023 года.
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