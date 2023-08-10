Папа Римский и президент ОАЭ пытаются организовать встречу Путина и Зеленского - СМИ

12:05

Папа Франциск участвует в организации встречи Зеленского и Путина, утверждает ливанское издание lorientlejour.

По сообщениям журналистов, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян при посредничестве папы Римского намерен организовать встречу президентов России и Украины на конференции ООН по климату, которая состоится в ноябре-декабре 2023 года.