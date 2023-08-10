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НОВОСТИ

Папа Римский и президент ОАЭ пытаются организовать встречу Путина и Зеленского - СМИ

12:05 10.08.2023

Папа Франциск участвует в организации встречи Зеленского и Путина, утверждает ливанское издание lorientlejour.

По сообщениям журналистов, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян при посредничестве папы Римского намерен организовать встречу президентов России и Украины на конференции ООН по климату, которая состоится в ноябре-декабре 2023 года.

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