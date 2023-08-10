ФСБ задержала жителя Самарской области, отправлявшего Киеву данные о военных эшелонах
13:00 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ задержала по подозрению в госизмене жителя Самарской области, отправлявшего украинским спецслужбам данные о движении российских воинских эшелонов. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Пресечена направленная против безопасности России противоправная деятельность гражданина РФ, жителя Самарской области, причастного к государственной измене, — сообщили в ФСБ. — Установлено, что гражданин России инициировал переписку в интернет-мессенджере с представителем спецслужбы Украины, по заданию которого осуществлял фотофиксацию воинских эшелонов на территории Самарской области и передавал указанные фотографии с комментариями о месте производства фотосъемки и количестве военной техники».
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