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НОВОСТИ

После акций с сожжением Корана Швеция стала главной целью террора исламистов — полиция

13:05 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швеция, Дания и Нидерланды стали приоритетной целью исламистских террористов после акций с сожжением Корана. Угрозы в этой области стали более явными, заявил в интервью агентству ТТ глава подразделения по борьбе с терроризмом Национального оперативного отдела полиции Магнус Шёберг.

«У нас есть сообщения и коммюнике от большинства террористических групп, которые в настоящее время упоминают Швецию вместе с Данией и Нидерландами в заявлениях. Это делает угрозу более ощутимой», — отметил он.

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