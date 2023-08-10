Ответственность за убийство эквадорского политика взяла на себя одна из крупнейших банд
13:20 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители одной из крупнейших в Эквадоре банд Los Lobos взяли на себя ответственность за убийство кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Об этом сообщил колумбийский журнал Semana.
По его данным, причиной такого шага преступники назвали «невыполнение обещаний» и коррумпированность. Издание ссылается на опубликованную в социальных сетях запись, на кадрах которой запечатлены около 20 мужчин в капюшонах и с оружием в руках, которые заявляют, что «берут на себя ответственность за убийство» Вильявисенсио. Как отмечает журнал, банда Los Lobos выступила с угрозами и в адрес других политиков, в частности Яна Топика, выдвигающегося от альянса «За страну без страха».
Ранее президент Эквадора Гильермо Лассо назвал убийство претендента на пост главы государства «политическим преступлением» и попыткой сорвать выборы. Согласно результатам опросов общественного мнения, правоцентрист Вильявисенсио занимал примерно четвертое или пятое место по уровню популярности.
Политик, представлявший движение «Строй», был убит после предвыборного мероприятия вечером 9 августа в столице Эквадора.
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