В России обнаружили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса EG.5

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские специалисты выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса EG.5 или «эрис» с апреля по август текущего года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации первые единичные случаи инфицирования вариантом EG.5. выявлены в апреле 2023 г. (в г. Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия). Всего 17 случаев, или 0,24% от всех случаев инфицирования в период с апреля по август 2023 г.», — говорится в распространенном сообщении.