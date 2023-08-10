Украина разрешила проходы судов в свои порты на Черном море под ответственность капитанов
14:00 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина объявила о временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих из или в порты Черноморск, Одесса и Южный. В Киеве предупреждают, что на маршруте сохраняется военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны «официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях».
«Объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в и из черноморских морских портов Украины. <…> Указанные маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный с конца февраля 2022 года», — говорится в сообщении на странице Военно-морских сил Вооруженных сил Украины соцсети.
В сообщении координаты маршрутов не приведены. Однако утверждается, что ранее Украина уже предлагала их в обращении в Международную морскую организацию, а ее совет «признал право Украины на свободное торговое судоходство, гарантированное международным морским правом». В Киеве заявляли, что рассматривают, в частности, маршрут, который проходит в территориальных водах и исключительных морских экономических зонах Румынии и Болгарии.
Ранее Минобороны РФ предупредило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. В ведомстве подчеркнули, что страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Также ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря считаются временно опасными для судоходства. Решение было принято на фоне прекращения действия зерновой сделки и гуманитарного морского коридора.
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