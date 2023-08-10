ВСУ в Запорожской области не дошли даже до первой линии обороны российских сил — Балицкий
14:12 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе своего контрнаступления не смогли выйти даже к первой линии обороны российских сил, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Могу сказать, что [в Запорожской области] глубокоэшелонированная линия [обороны]. Они (ВСУ — прим. ТАСС) не дошли даже до первой линии», — сказал он.
НОВОСТИ
- 14:12 10.08.2023
- ВСУ в Запорожской области не дошли даже до первой линии обороны российских сил — Балицкий
- 11:20 10.08.2023
- Польша доведет численность армии на границе с Белоруссией до 10 тысяч
- 09:05 10.08.2023
- В Ровенской области Украины горит нефтебаза
- 09:00 10.08.2023
- Над Калужской и Московской областями, Севастополем пресечены попытки атак БПЛА
- 18:40 09.08.2023
- Работник Федерального ведомства вооружений ФРГ арестован по подозрению в шпионаже в пользу РФ
- 16:32 09.08.2023
- Группировка «Запад» продолжила наступательные действия на купянском направлении — МО РФ
- 15:32 09.08.2023
- Иран начал испытания сверхзвуковой крылатой ракеты
- 15:00 09.08.2023
- Зеленский сообщил, что заседание ставки «в самом узком составе» обсудило наступление ВСУ
- 13:20 09.08.2023
- Киев уже получил от Запада сотни танков, тысячи бронемашин и десятки РСЗО и ЗРК — Шойгу
- 13:00 09.08.2023
- У Польши есть планы по созданию соединения для оккупации Западной Украины — Шойгу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать