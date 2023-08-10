ВСУ в Запорожской области не дошли даже до первой линии обороны российских сил — Балицкий

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе своего контрнаступления не смогли выйти даже к первой линии обороны российских сил, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Могу сказать, что [в Запорожской области] глубокоэшелонированная линия [обороны]. Они (ВСУ — прим. ТАСС) не дошли даже до первой линии», — сказал он.