Некачественные продукты без признаков порчи могут направить в корм сельхозживотным
14:32 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минсельхоз РФ предложил направлять в корм сельскохозяйственным животным некачественные продукты без признаков порчи, загрязнений и посторонних запахов. Такое решение должно приниматься по итогам ветеринарно-санитарной экспертизы, говорится в проекте приказа министерства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту, ветеринарно-санитарной экспертизе подлежат некачественные пищевые продукты, за исключением зерна.
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