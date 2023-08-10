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НОВОСТИ

Некачественные продукты без признаков порчи могут направить в корм сельхозживотным

14:32 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минсельхоз РФ предложил направлять в корм сельскохозяйственным животным некачественные продукты без признаков порчи, загрязнений и посторонних запахов. Такое решение должно приниматься по итогам ветеринарно-санитарной экспертизы, говорится в проекте приказа министерства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, ветеринарно-санитарной экспертизе подлежат некачественные пищевые продукты, за исключением зерна.

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