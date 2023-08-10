Байден запросит у Конгресса $25 млрд, часть из них пойдет на помощь Украине — Bloomberg

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена планирует запросить у американских законодателей дополнительное финансирование в размере не менее $25 млрд на различные нужды, в том числе на оборонные расходы и помощь Киеву. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По его словам, порядка $13 млрд от общей суммы в $25 млрд будут направлены на оборонные нужды и на поддержку Украины. Оставшиеся $12 млрд пойдут на устранение последствий стихийных бедствий на территории Соединенных Штатов. Источник подчеркнул, что на эти средства не будут действовать бюджетные ограничения.