0
0
117
НОВОСТИ

Глава МВД Британии призвала выследить и посадить всех зачинщиков беспорядков в Лондоне

15:12 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман призвала привлечь к ответственности всех зачинщиков беспорядков в центре Лондона. Об этом она написала в соцсети X («икс», ранее Twitter), комментируя задержания и разгон толпы, проведенный во вторник столичной полицией.

«Мы не можем допустить, чтобы тот тип беззакония, который можно увидеть в некоторых американских городах, вернулся на улицы Великобритании, — сообщила министр. — Виновные должны быть выслежены и посажены в тюрьму. Я не ожидаю меньшего от столичной полиции и запросила полный доклад об инциденте».

Как отметил телеканал Sky News, ранее в социальной сети TikTok стали распространяться видеоролики, призывающие молодежь принять участие в организованном массовом ограблении бутиков на Оксфорд-стрит в среду. На фоне этих спекуляций и в связи с увеличением числа людей на торговой улице, лондонская полиция развернула 9 августа дополнительное число стражей порядка в центре города, несколько магазинов на время закрыли свои двери.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 10.08.2023
В Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию
0
78
15:00 10.08.2023
Байден запросит у Конгресса $25 млрд, часть из них пойдет на помощь Украине — Bloomberg
0
132
14:32 10.08.2023
Некачественные продукты без признаков порчи могут направить в корм сельхозживотным
0
159
14:12 10.08.2023
ВСУ в Запорожской области не дошли даже до первой линии обороны российских сил — Балицкий
0
176
14:00 10.08.2023
Украина разрешила проходы судов в свои порты на Черном море под ответственность капитанов
0
204
13:32 10.08.2023
В России обнаружили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса EG.5
0
264
13:20 10.08.2023
Ответственность за убийство эквадорского политика взяла на себя одна из крупнейших банд
0
257
13:05 10.08.2023
После акций с сожжением Корана Швеция стала главной целью террора исламистов — полиция
0
271
13:00 10.08.2023
ФСБ задержала жителя Самарской области, отправлявшего Киеву данные о военных эшелонах
0
248
12:32 10.08.2023
Реакторную установку четвертого блока ЗАЭС переведут в состояние «холодный останов»
0
286

Возврат к списку