Глава МВД Британии призвала выследить и посадить всех зачинщиков беспорядков в Лондоне

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман призвала привлечь к ответственности всех зачинщиков беспорядков в центре Лондона. Об этом она написала в соцсети X («икс», ранее Twitter), комментируя задержания и разгон толпы, проведенный во вторник столичной полицией.

«Мы не можем допустить, чтобы тот тип беззакония, который можно увидеть в некоторых американских городах, вернулся на улицы Великобритании, — сообщила министр. — Виновные должны быть выслежены и посажены в тюрьму. Я не ожидаю меньшего от столичной полиции и запросила полный доклад об инциденте».

Как отметил телеканал Sky News, ранее в социальной сети TikTok стали распространяться видеоролики, призывающие молодежь принять участие в организованном массовом ограблении бутиков на Оксфорд-стрит в среду. На фоне этих спекуляций и в связи с увеличением числа людей на торговой улице, лондонская полиция развернула 9 августа дополнительное число стражей порядка в центре города, несколько магазинов на время закрыли свои двери.