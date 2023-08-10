Глава МВД Британии призвала выследить и посадить всех зачинщиков беспорядков в Лондоне
15:12 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман призвала привлечь к ответственности всех зачинщиков беспорядков в центре Лондона. Об этом она написала в соцсети X («икс», ранее Twitter), комментируя задержания и разгон толпы, проведенный во вторник столичной полицией.
«Мы не можем допустить, чтобы тот тип беззакония, который можно увидеть в некоторых американских городах, вернулся на улицы Великобритании, — сообщила министр. — Виновные должны быть выслежены и посажены в тюрьму. Я не ожидаю меньшего от столичной полиции и запросила полный доклад об инциденте».
Как отметил телеканал Sky News, ранее в социальной сети TikTok стали распространяться видеоролики, призывающие молодежь принять участие в организованном массовом ограблении бутиков на Оксфорд-стрит в среду. На фоне этих спекуляций и в связи с увеличением числа людей на торговой улице, лондонская полиция развернула 9 августа дополнительное число стражей порядка в центре города, несколько магазинов на время закрыли свои двери.
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