В Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию
15:32 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию жителей в безопасные регионы страны. Об этом сообщает местное издание «Харьков тудей».
Как говорится в распоряжении начальника Купянской районной военной администрации Андрея Канашевича, опубликованном изданием, «решение касается тех населенных пунктов, которые находятся близко к зоне боевых действий», — «это левый берег Купянской городской общины, Кондрашевская, Двуречанская, Куриловская и Петропавловская сельские общины».
Как поясняет издание, до сегодняшнего дня эвакуация в этих селах проводилась, но не была обязательной.
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