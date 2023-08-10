В Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию жителей в безопасные регионы страны. Об этом сообщает местное издание «Харьков тудей».

Как говорится в распоряжении начальника Купянской районной военной администрации Андрея Канашевича, опубликованном изданием, «решение касается тех населенных пунктов, которые находятся близко к зоне боевых действий», — «это левый берег Купянской городской общины, Кондрашевская, Двуречанская, Куриловская и Петропавловская сельские общины».

Как поясняет издание, до сегодняшнего дня эвакуация в этих селах проводилась, но не была обязательной.