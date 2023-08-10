В ГУР МО Украины признали, что подразделение «Шаман» работает на территории России
16:00 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов признал, что батальон «Шаман», считающийся подразделением спецназа ГУР, проводит диверсионные атаки на территории России.
Ранее британская газета Times написала, что бойцы батальона уже больше года совершают диверсионные рейды на российские инфраструктурные объекты, а теперь поставили своей целью убийство старших офицеров ВС РФ.
«То, что спецподразделения ГУР МО работают эффективно, и не только на линии фронта, но и за линией фронта, это так, это не новость», — сказал Юсов в эфире телемарафона, комментируя публикацию. Он признал также, что перед батальоном стоит задача по убийствам российских генералов.
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