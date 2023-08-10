Колокольцев назвал критическим уровень нехватки сотрудников в МВД
16:12 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил об увольнении 5 тыс. сотрудников из органов внутренних дел в прошлом месяце и назвал некомплект личного состава ведомства критическим.
«Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволились из органов внутренних дел 5 тыс. сотрудников. Сложная ситуация», — сказал Колокольцев, слова которого процитировали в пресс-центре МВД России.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, отметил министр, сотрудники МВД обязаны сделать все, чтобы минимизировать риски. «Прежде всего для того, чтобы удовлетворить спрос населения на защиту прав и свобод, предусмотренных законодательством», — подчеркнул он.
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