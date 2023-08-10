Колокольцев назвал критическим уровень нехватки сотрудников в МВД

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил об увольнении 5 тыс. сотрудников из органов внутренних дел в прошлом месяце и назвал некомплект личного состава ведомства критическим.

«Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволились из органов внутренних дел 5 тыс. сотрудников. Сложная ситуация», — сказал Колокольцев, слова которого процитировали в пресс-центре МВД России.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, отметил министр, сотрудники МВД обязаны сделать все, чтобы минимизировать риски. «Прежде всего для того, чтобы удовлетворить спрос населения на защиту прав и свобод, предусмотренных законодательством», — подчеркнул он.