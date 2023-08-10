Армия Ливана взяла под контроль город Кахали после стычек христиан с членами «Хезболлах»
16:32 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащие ливанской армии полностью контролируют ситуацию в населенном христианами городе Кахали на шоссе Бейрут — Дамаск, где в среду произошли стычки между членами шиитской милиции «Хезболлах» и местными жителями. Об этом говорится в заявлении командования вооруженными силами, распространенном агентством Al-Wataniya.
«В Кахали введены усиленные меры безопасности, что позволило возобновить движение транспорта по стратегической автотрассе, — указывается в документе. — Боеприпасы с перевернувшегося грузовика конфискованы и доставлены на одну из военных баз, начато расследование инцидента».
В четверг представитель муниципальной полиции сообщил, что на повороте при въезде в Кахали в среду перевернулся грузовик с боеприпасами, принадлежавшими «Хезболлах». По его словам, когда местные жители попытались приблизиться, шиитские охранники открыли огонь, убив одного человека. В ответ толпа перекрыла дорогу и начала бросать камни. Движение по трассе Бейрут — Дамаск было остановлено на несколько часов.
По версии пресс-службы «Хезболлах», толпа сторонников правохристианской партии «Ливанские силы» (ЛС) попыталась захватить грузовик, убив одного из шиитских бойцов, сопровождавших груз. Своевременно прибывшие армейские патрули пресекли беспорядки и взяли ситуацию под контроль.
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