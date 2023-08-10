Один человек погиб, двое пострадали при обстреле села Брянской области со стороны ВСУ
17:00 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один человек погиб, двое получили ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Чаусы Брянской области. Об этом сообщил в четверг губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района. К сожалению, в результате обстрела один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения. В настоящее время они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — проинформировал глава региона.
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