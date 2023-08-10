0
0
1
НОВОСТИ

Всемирный банк пытается принудить нас к отказу от нашей веры и культуры — президент Уганды

17:12 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирный банк (ВБ) принуждает африканцев к отказу от их веры и культуры путем шантажа. Об этом заявил президент Уганды Йовери Мусевени в соцсети X («икс», ранее Twitter), комментируя санкции ВБ из-за анти-ЛГБТ закона.

Ранее Всемирный банк заморозил проекты финансирования Уганды из-за закона, направленного против ЛГБТ-сообщества. ВБ заявил, что закон, принятый в мае, в корне противоречит ценностям организации.

«Очень жаль, что Всемирный банк пытается принудить нас к отказу от нашей веры, культуры, принципов и суверенитета путем шантажа. Они недооценивают африканцев», — отметил он.

Лидер государства подчеркнул, что экономика Уганды будет развиваться вне зависимости от кредитов Всемирного банка, поскольку может получать иностранное финансирование из других источников.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 10.08.2023
Европу ожидает значительный рост продовольственной инфляции
0
61
17:00 10.08.2023
Один человек погиб, двое пострадали при обстреле села Брянской области со стороны ВСУ
0
72
16:32 10.08.2023
Армия Ливана взяла под контроль город Кахали после стычек христиан с членами «Хезболлах»
0
110
16:12 10.08.2023
Колокольцев назвал критическим уровень нехватки сотрудников в МВД
0
150
16:00 10.08.2023
В ГУР МО Украины признали, что подразделение «Шаман» работает на территории России
0
175
15:32 10.08.2023
В Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию
0
242
15:12 10.08.2023
Глава МВД Британии призвала выследить и посадить всех зачинщиков беспорядков в Лондоне
0
253
15:00 10.08.2023
Байден запросит у Конгресса $25 млрд, часть из них пойдет на помощь Украине — Bloomberg
0
241
14:32 10.08.2023
Некачественные продукты без признаков порчи могут направить в корм сельхозживотным
0
246
14:12 10.08.2023
ВСУ в Запорожской области не дошли даже до первой линии обороны российских сил — Балицкий
0
266

Возврат к списку