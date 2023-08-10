Всемирный банк пытается принудить нас к отказу от нашей веры и культуры — президент Уганды
17:12 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всемирный банк (ВБ) принуждает африканцев к отказу от их веры и культуры путем шантажа. Об этом заявил президент Уганды Йовери Мусевени в соцсети X («икс», ранее Twitter), комментируя санкции ВБ из-за анти-ЛГБТ закона.
Ранее Всемирный банк заморозил проекты финансирования Уганды из-за закона, направленного против ЛГБТ-сообщества. ВБ заявил, что закон, принятый в мае, в корне противоречит ценностям организации.
«Очень жаль, что Всемирный банк пытается принудить нас к отказу от нашей веры, культуры, принципов и суверенитета путем шантажа. Они недооценивают африканцев», — отметил он.
Лидер государства подчеркнул, что экономика Уганды будет развиваться вне зависимости от кредитов Всемирного банка, поскольку может получать иностранное финансирование из других источников.
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