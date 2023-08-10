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Европу ожидает значительный рост продовольственной инфляции

17:00 10.08.2023

Мировые цены на зерно продолжат расти на фоне нестабильной ситуации в Черноморском бассейне. Это будет влиять на увеличение продинфляции – в первую очередь, в Европе. Об этом сегодня заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

В России же, по словам министра, цены на продукты питания выросли незначительно, а у Правительства есть множество инструментов по их сдерживанию. Речь идёт в том числе о таможенно-тарифном регулировании, интервенционном фонде зерна, поддержке отдельных подотраслей агропрома.

При этом наша страна будет оставаться надёжным партнером для дружественных стран «в поставках не только зерна, но и в целом продовольствия».

«Если говорить о мировой продовольственной безопасности, Россия всегда вносила серьезный вклад в это направление. В прошлом году мы экспортировали абсолютно беспрецедентный объем зерна — 60 млн тонн», — подчеркнул министр.

По его словам, в текущем году планируется экспортировать порядка 55 млн тонн, и эта цифра может вырасти по ходу уборки урожая. Кроме того, РФ будет безвозмездно поставлять зерно африканским государствам.

«Пока речь идет о шести странах и объемах поставок от 25 до 50 тысяч тонн, сейчас это прорабатывается. И я думаю, что в ближайшее время эти поставки будут осуществлены», — сообщил он.

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