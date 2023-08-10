Белорусские военные пресекли попытки проникновения на охраняемые объекты

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии за последние две недели пресекли ряд попыток проникновения на охраняемые территории и объекты. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Задержанные переданы органам охраны правопорядка. Также задержан оператор БПЛА, осуществивший попытку запуска летательного аппарата над территорией одной из воинских частей», — отмечается в тексте, размещенном в телеграм-канале оборонного ведомства.

По информации министерства, «средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим. ТАСС) пресечено несколько попыток полетов летательных аппаратов над охраняемой территорией».

В пресс-службе проинформировали, что все военнослужащие, проявившие бдительность, профессионализм и решительность, награждены.