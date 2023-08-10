Очередной запрос Белого дома на помощь Украине может встретить сопротивление в Конгрессе

19:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член Палаты представителей Конгресса США Лорен Боберт (республиканка, от штата Колорадо) считает, что законодателям не следует одобрять запрос Белого дома о выделении дополнительных средств на помощь Украине. Его американская администрация может направить на Капитолийский холм до конца текущего дня.

«Ответ должен быть „нет“!» — написала Боберт на своей странице в социальной сети. Она убеждена, что Вашингтон сделал уже «более чем достаточно» для Киева. Боберт также недовольна отсутствием «аудиторских проверок» в отношении выделяемых средств.