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НОВОСТИ

Президент Польши считает, что Украине не хватает оружия, чтобы переломить ситуацию

19:30 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Польши Анджей Дуда считает, что запасы вооружений не позволяют Украине вести успешное котрнаступление и добиться преимущества на поле боя.

«Вопрос звучит следующим образом: достаточно ли у Украины оружия, чтобы изменить баланс сил на поле боя и одержать верх? Скорее всего, ответ — нет. Скорее всего, у них недостаточно оружия. И мы знаем это, поскольку сейчас они не могут провести решительное контрнаступление против российских войск», — сказал он в интервью газете The Washington Post. Дуда отвечал на вопросы издания 1 августа, однако текст интервью был опубликован 10 августа.

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