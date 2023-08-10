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НОВОСТИ

Свергнутого президента Нигера мятежники пригрозили убить в случае иностранного вмешательства

20:00 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мятежники Нигера заявили и. о. заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, что намерены убить свергнутого президента страны Мохаммеда Базума в случае военного вмешательства со стороны соседних государств для восстановления его власти. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По сведениям западных чиновников, захватившие власть военные озвучили эту угрозу во время визита Нуланд в Нигер на этой неделе. Источник среди американских официальных лиц также подтвердил агентству данную информацию.

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