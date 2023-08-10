Sky News привела данные о количестве нелегалов, добравшихся до Британии через Ла-Манш

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сто тысяч нелегальных иммигрантов перебрались в Великобританию через пролив Ла-Манш на надувных лодках с 2018 года. Об этом свидетельствуют статистические данные, которые приводит телеканал Sky News.

Ранее Sky News со ссылкой на Национальное королевское общество спасения на воде (RNLI) проинформировал, что в четверг около 40 мигрантов, которые пытались переплыть Ла-Манш на надувной лодке и начали тонуть, были спасены сотрудниками британских экстренных служб и доставлены на берег. Таким образом, по оценкам телеканала, был преодолен показатель в 100 тыс. нелегальных иммигрантов, которые за пять с половиной лет попали в Соединенное Королевство после пересечения Ла-Манша.