США разморозят иранские активы на 6 млрд долл в рамках сделки об обмене заключенными
20:40 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По их данным, в качестве первого шага, предусмотренного сделкой, власти Ирана перевели в четверг из тюрьмы под домашний арест в один из отелей Тегерана четырех граждан США. Еще одна американка была переведена под домашний арест до этого.
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