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НОВОСТИ

США разморозят иранские активы на 6 млрд долл в рамках сделки об обмене заключенными

20:40 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Иран договорились о возвращении на родину пяти американских граждан в обмен на освобождение нескольких иранских заключенных и разморозку активов исламской республики на сумму $6 млрд. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, в качестве первого шага, предусмотренного сделкой, власти Ирана перевели в четверг из тюрьмы под домашний арест в один из отелей Тегерана четырех граждан США. Еще одна американка была переведена под домашний арест до этого.

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