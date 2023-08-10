США разморозят иранские активы на 6 млрд долл в рамках сделки об обмене заключенными

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Иран договорились о возвращении на родину пяти американских граждан в обмен на освобождение нескольких иранских заключенных и разморозку активов исламской республики на сумму $6 млрд. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, в качестве первого шага, предусмотренного сделкой, власти Ирана перевели в четверг из тюрьмы под домашний арест в один из отелей Тегерана четырех граждан США. Еще одна американка была переведена под домашний арест до этого.